Melina sulla stabilizzazione dei precari: convocata un’assemblea

Ancora melina nel percorso di stabilizzazione del personale precario del Comune di Agrigento: il coordinamento della Rsu della Cgil ha indetto un’assemblea sindacale per protestare contro la situazione di stallo che si è creata. L’appuntamento è in programma domani dalle 10 alle 13 in piazza Pirandello.

“Nonostante siano trascorse diverse settimane, ad oggi – scrivono Salvatore Gallo, Giuseppe Milioto e Angelo Lezza – non risulta ancora pervenuto alcun riscontro circa l’attivazione del tavolo di confronto, necessario al completamento della procedura di stabilizzazione”.