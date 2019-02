Il Contrammiraglio Roberto Isidori visita la Capitaneria di Porto di Porto Empedocle

Visita ufficiale del Contrammiraglio Roberto Isidori, Direttore marittimo della Sicilia occidentale, alla Capitaneria di porto di Porto Empedocle. L’alto ufficiale è stato

ricevuto nella sede della Guardia costiera empedoclina dal Comandante, Capitano di Fregata Gennaro Fusco. La Direzione marittima di Palermo ha giurisdizione in tutte le Capitanerie di Porto dislocate lungo le coste delle province di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta, comprese le isole minori. L’ammiraglio ha ispezionato gli uffici della

Capitaneria di Porto – Guardia costiera constatandone l’efficienza e l’alta professionalità raggiunta in tutti i compiti d’istituto.

Incontrando il personale militare e civile ha avuto parole d’elogio per il lavoro svolto in un contesto alquanto ampio e difficile qual è il Compartimento marittimo empedoclino con la sua ampiezza di costa di circa 200 km, comprese le isole Pelagie.

“Un lavoro svolto con professionalità, competenza e anche amore – ha evidenziato – dimostrando attaccamento al Corpo e raggiungendo eccellenti risultati per

lo sviluppo del territorio e l’affermazione della legalità”. Elogi che il Direttore marittimo ha riscontrato in diverse occasioni, nei colloqui avuti con le varie istituzioni territoriali, e che ha voluto comunicare al suo personale. Le due giornate agrigentine dell’alto ufficiale sono state caratterizzate anche da diversi incontri istituzionali, tra i quali con il Prefetto Dario Caputo, il Procuratore della Repubblica Luigi Patronaggio, il Presidente del Tribunale Pietro Maria Falcone, il Cardinale Francesco Montenegro, il Questore Maurizio Auriemma e il sindaco di Porto Empedocle Ida Carmina, con i quali si è soffermato sulle tematiche inerenti lo sviluppo

del territorio agrigentino.

“Un riconoscimento che ci impegna a continuare nel lavoro fin qui svolto – haaffermato il comandante Fusco – per la crescita di tutto il territorio e la comunità agrigentina”. Il Contrammiraglio Roberto Isidori ha concluso la visita partecipando alla manifestazione “Polizia di Stato, la memoria come valore, che ha visto la presenza ad Agrigento del Capo della Polizia, Prefetto Franco Gabrielli.