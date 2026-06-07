Ha aggredito un medico del pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì. I poliziotti del locale Commissariato, a conclusione di alcune indagini, hanno denunciato, alla Procura di Agrigento, un canicattinese di 56 anni, per l’ipotesi di reato di aggressione a Pubblico ufficiale. Tutto è accaduto mercoledì sera.

Dalla ricostruzione dei fatti, il canicattinese si è presentato al pronto soccorso perché non stava bene. All’improvviso è andato in escandescenze ed ha aggredito il sanitario che ha riportato dei traumi giudicati guaribili in pochi giorni. Il medico ha presentato denuncia. E gli agenti hanno identificato e denunciato l’esagitato.

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