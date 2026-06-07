Seggi aperti, questa mattina, domenica 7 giugno, dalle ore 7 alle 23, ad Agrigento per il ballottaggio. Si può esprimere la propria preferenza anche domani, lunedì 8 giugno, dalle 7 alle 15. Gli aventi diritto al voto di Agrigento sono chiamati a scegliere il nuovo sindaco. A sfidarsi Dino Alonge (Fi-Fdi-Udc e autonomisti) e Michele Sodano (centrosinistra).

Quest’ultimo al primo turno ha mancato la vittoria secca per poco, fermandosi al 39,1%, il primo ha incassato il 34,7%. A fare la differenza potrebbero essere gli elettori del terzo candidato in ordine decrescente: Luigi Gentile, appoggiato da Lega e Dc, aveva ottenuto il 14% delle preferenze. Ma Gentile ha escluso apparentamenti e pesano ancora le polemiche di un centrodestra che si è spaccato al primo turno. E i voti di Giuseppe di Rosa giunto quarto.

L’affluenza, a primo turno, è stata del 59.20% degli aventi diritto. Ma c’erano da individuare anche i consiglieri comunali. Adesso c’è la minaccia dell’astensionismo.

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