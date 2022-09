Quattro gol segnati, e seconda vittoria su due per l’Akragas di mister Nicolò Terranova. Allo stadio Nino Vaccara di Mazara del Vallo, finisce 4 a zero per i biancoazzurri il match valido per la seconda giornata di andata del campionato di Eccellenza, girone A. Mazara- Akragas 0-4: video, gol e highlights