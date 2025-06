“Esprimo il mio plauso ed il mio ringraziamento alla Prefettura di Agrigento, alla Questura di Agrigento, che ha coordinato le attività, all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e a tutte le unità operative coinvolte, per la realizzazione dell’operazione, svoltasi nel territorio comunale, denominata “Alto Impatto”. Lo dice il sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo, all’indomani del maxi servizio del controllo straordinario del territorio effettuato dalle forze dell’ordine in tutto il territorio della città dell’uva Italia, concluso con numerose sanzioni, denunce e anche con il sequestro di droga e prodotti non a norma. “Tale operazione di controllo straordinario del territorio, che ha conseguito risultati importanti, rappresenta il segno dell’attenzione dello Stato per la sicurezza e il benessere della nostra comunità”, conclude il primo cittadino.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp