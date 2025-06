Brutta sorpresa per numerosi bagnanti che, questa mattina, si sono recati nella spiaggetta di piazzale Giglia, a San Leone. Appena hanno messo piede sull’arenile hanno fatto marcia indietro per la presenza di grandi e piccoli sassi. Un vero e proprio “tappeto” di pietre con la sabbia che è quasi scomparsa. Soltanto qualcuno ha adagiato a terra il telo e posizionato l’ombrellone ed è rimasto a godersi sole e mare. La gran parte ha preferito andare via: “Impossibile accedere, c’era il rischio di farsi male i piedi o peggio ancora cadere”, racconta un nostro lettore. Diverse le segnalazioni con la richiesta di fare la pulizia e ripristinare la spiaggia al più presto.

