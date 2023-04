Maxi sequestro di cocaina in mare: 2.000 chilogrammi. Avrebbe fruttato 400 milioni di euro

Si tratta di uno dei più grandi ritrovamenti di sostanza stupefacente mai effettuato sul territorio nazionale. I militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Catania in azione assieme a finanzieri del gruppo aeronavale di Messina, hanno sequestrato duemila chilogrammi di cocaina che al dettaglio avrebbe fruttato qualcosa come 400 milioni di euro. La droga è stata rinvenuta in mare al largo delle coste orientali della Sicilia: i finanzieri hanno individuato numerosi colli galleggianti, scortati da un dispositivo luminoso di segnalazione e tenuti insieme da reti che ne evitavano la dispersione. Sarebbe un carico di sostanze stupefacenti lasciato in mare da una nave cargo che doveva essere poi recuperato e trasportato sulla terraferma.