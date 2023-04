Il centro destra deve restare unito: appello della coordinatrice dell’Udc Violetta Callea.

In vista delle imminenti elezioni amministrative, l’Udc ribadisce “l’importanza dell’unità della coalizione di centrodestra in modo da assicurare alla città di Licata un’Amministrazione in grado di affrontare e risolvere i gravi problemi che l’affliggono”. Lo scrive il coordinatore locale, Violetta Callea.

“E’ assolutamente necessario evitare, in questo delicato momento per la nostra comunità, individualismi e fratture all’interno del centrodestra.

Bisogna convogliare le nostre forze su un candidato che abbia tutti i requisiti per risollevare le sorti della nostra città – continua- con l’indispensabile ausilio del Governo regionale e nazionale in modo da programmare e pianificare un’azione politica che possa attuare le immense potenzialità della città di Licata che ad oggi sono rimaste tali.

Auspichiamo un confronto sereno e fattivo tra le forze politiche di centrodestra che permetta di superare le incomprensioni ed evitare che ci si presenti in maniera frammentata avvantaggiando altre formazioni politiche che non sarebbero competitive di fronte ad un centrodestra coeso.

Unione e collaborazione per il bene di Licata: noi ci siamo”.