Auto rubata in centro città. A San Leone il furto fallisce

Un’auto rubata in pieno centro ad Agrigento, e un tentato furto di un’altra vettura a San Leone. Su entrambi gli episodi di microcriminalità, che si sono verificati nei giorni scorsi, i proprietari hanno formalizzato la denuncia, a carico di ignoti, alla Polizia. E gli agenti hanno avviato le indagini. Ignoti ladri, in centro città, si sono portati via una Fiat Marea, di proprietà di un operaio cinquantasettenne. Nella località balneare invece un trentaduenne ha trovato la sua Fiat Panda con il cofano aperto e il nottolino dell’accensione danneggiato. Non è chiaro per quale motivo, i malviventi, nonostante il tentativo, non sono riusciti a rubare l’auto.