Sono ingenti i danni del maxi incendio che ha colpito le campagne lungo la strada statale 118, nel tratto che collega Agrigento a Raffadali. Le fiamme sono arrivate anche in contrada Borsellino, sotto l’abitato di Montaperto. Devastati diversi terreni coltivati. In cenere uliveti e vigneti. Sono andati distrutti oltre cinquanta alberi di ulivo in piena produzione, mentre il fuoco ha divorato anche due vigneti.

Almeno ottanta piante di vite rase al suolo con l’uva ormai quasi pronta per la raccolta. Secondo una prima ricostruzione, il rogo sarebbe di quasi certa origine dolosa e sarebbe stato appiccato in più punti. Il primo focolaio si sarebbe sviluppato in un terreno ricoperto di sterpaglie e, alimentato dal vento, si è propagato rapidamente. Le fiamme hanno lambito case di campagna e casolari rurali.

I proprietari dei terreni della zona, allarmati dall’avanzata delle fiamme, hanno lanciato l’allarme al numero unico di emergenza 112. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e del distaccamento di Licata, il personale del Corpo forestale, la protezione civile e le associazioni di volontariato.

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