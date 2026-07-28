Il giudice del tribunale di Agrigento, Antonella Ciraulo, ha disposto i domiciliari, con l’applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti del cinquantacinquenne agrigentino, arrestato sabato pomeriggio con l’accusa di furto aggravato in abitazione.

Accolta la richiesta del pubblico ministero Alessia Battaglia. L’indagato, difeso dall’avvocato Monica Malogioglio, prima di comparire davanti al giudice si è sentito male ed è stato necessario il ricovero in ospedale. L’udienza di convalida si è tenuta lo stesso ma non l’interrogatorio di garanzia è stato rinviato al prossimo 30 luglio.

Nel frattempo i poliziotti della sezione Volanti della Questura hanno ricostruito la dinamica dei fatti. Il cinquantacinquenne ha preso di mira una villetta che si trova lungo la via Nettuno nella località balneare di San Leone. Residenza di proprietà di un pensionato agrigentino settantasettenne che al momento dell’intrusione del ladruncolo non si trovava in casa.

L’indagato ha scavalcato la recinzione riuscendo a penetrare nell’abitazione dopo la rottura di una porta-finestra. Una volta dentro, prima ha messo a soqquadro alcuni ambienti della casa, poi ha trovato e arraffato un bracciale. Quindi prima di fuggire ha utilizzato il bagno per fare un bisognino.

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