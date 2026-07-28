Agrigento, il problema non è il vigile ma una città che si era abituata a chiudere un occhio

C’è una scena de Il 7 e l’8 di Ficarra e Picone che, in fondo, racconta bene anche Agrigento. La morale del film è semplice: basta un equivoco, basta spostare il punto di vista, e chi fa il proprio dovere finisce per sembrare quello che crea il problema. Mentre chi il problema lo ha generato per anni quasi passa in secondo piano.

La vicenda delle verifiche sugli scarichi autorizzati delle attività commerciali sembra seguire proprio questa logica. Si discute dell’agente della Polizia Locale, del suo presunto eccesso di zelo, delle verifiche, dei sequestri, perfino di possibili provvedimenti nei suoi confronti. Ma la domanda più importante dovrebbe essere un’altra: quei controlli erano dovuti oppure no?

L’autorizzazione allo scarico non è un dettaglio burocratico. È uno dei requisiti essenziali per esercitare un’attività commerciale. Senza quel titolo, semplicemente, un locale non dovrebbe aprire. Non è una formalità inventata da un vigile particolarmente severo, ma una norma posta a tutela dell’ambiente, della salute pubblica e della concorrenza tra imprenditori.

E c’è un dato che merita attenzione. Da quando sono iniziati i controlli, numerosi esercizi si sono attivati per mettersi in regola. Alcuni hanno già ottenuto le autorizzazioni, altri stanno completando gli adempimenti. Segno evidente che quelle verifiche, al di là delle polemiche, hanno prodotto un effetto concreto: hanno spinto molti a fare ciò che probabilmente sarebbe dovuto avvenire già da tempo.

Il paradosso è tutto qui.

In una città che per anni ha convissuto con lentezze amministrative, deroghe di fatto e situazioni rimaste sospese, chi applica le regole rischia di diventare il bersaglio. È un meccanismo che conosciamo bene: ci indigniamo più facilmente per il controllo che per l’irregolarità.

Naturalmente nessuno è al di sopra della legge. Se durante le verifiche sono stati commessi errori procedurali, sarà la magistratura o gli organi competenti ad accertarlo. È giusto che ogni atto sia verificato e che i diritti di tutti vengano garantiti. Ma è altrettanto giusto evitare di trasformare un principio fondamentale — il rispetto delle regole — in un problema politico.

Forse il vero banco di prova per Agrigento è proprio questo: decidere se vuole continuare a essere una città dove tutto è tollerato fino a quando qualcuno interviene, oppure una comunità nella quale mettersi in regola rappresenta la normalità e non un’eccezione.Perché una città cresce quando le regole valgono per tutti. Non quando chi le fa rispettare diventa automaticamente il principale imputato. Leggi anche: Controlli ambientali, Spataro chiede conto al sindaco: riflettori sull’operato della Polizia Municipale

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