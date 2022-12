Maxi rissa la notte di Natale nei luoghi della movida

Una vergognosa rissa tra una decina di giovani, è scoppiata la notte di Natale, in piazza San Francesco, ad Agrigento. In un video, girato con il cellulare da un passante, si vedono dei ragazzi darsele di santa ragione, anche a colpi di sedia, e sfasciare gli arredi esterni di un locale, prima di darsi alla fuga fra la via Pirandello e la scalinata che porta in via Empedocle. La zuffa è stata segnalata al 112. Quando sul posto sono arrivate le pattuglie delle forze dell’ordine, dei partecipanti alla baruffa, nessuna traccia. Il filmato ha fatto il giro dei social.