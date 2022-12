Notte di fuoco, bruciano due auto

Notte di fuoco a Lampedusa dove due autovetture sono state divorate da altrettanti misteriosi incendi. In via Madonna è andata a fuoco una Fiat Panda, di proprietà di un commerciante. In via Depositi, invece, è stata le fiamme hanno carbonizzato una Opel Corsa.

Notte di fuoco a Lampedusa dove due autovetture sono state devastate da altrettanti misteriosi incendi. In via Madonna è andata a fuoco una Fiat Panda, di proprietà di un commerciante. In via Depositi, invece, è stata le fiamme hanno carbonizzato una Opel Corsa.