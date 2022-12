Funerale hawaiano per Salvatore Mutolo

Alle Hawaii e in Australia quando muore un surfista si tiene il paddle out. I surfer lo ricordano riunendosi in spiaggia con le loro tavole, entrando in acqua e poi, formando con le stesse tavole un cerchio, gettando dei petali di fiori in mare. Una particolare cerimonia funebre che mercoledì scorso si è svolta nel giorno di Natale per rendere omaggio a Salvatore Mutolo. Lo chef e surfista, molto amato e conosciuto ad Agrigento, è scomparso nei giorni scorsi a causa di una malattia all’età di 41 anni. Totò è stato ricordato a San Leone, in spiaggia, dietro piazzale Luigi Giglia: lì ha ricevuto i saluti dal mare in surf, in barca e dal molo. Fabio Casablanca è stato l’organizzatore di questo evento insieme a Morgan Lopez riuscendo a coinvolgere la comunità dei surfisti. Un momento commovente alla presenza anche del fratello dello chef, Mario. L’artista agrigentino Sergio Criminisi ha disegnato Totò insieme alla sua inseparabile moto, due ruote che è stata portata sulla spiaggia di San Leone. Da tempo a Lampedusa, Salvatore Mutolo aveva aperto un locale che si chiama “Lamperitivo”. I funerali hawaiani sono una forma di celebrazione della vita del defunto.

Le foto sono di Giuseppe Greco.