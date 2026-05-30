La Polizia di Stato ha concluso un’importante operazione nazionale ad alto impatto, coordinata dal Servizio Centrale Operativo, per contrastare lo spaccio di droghe, il porto abusivo di armi e i reati di criminalità diffusa. Sul territorio della provincia di Agrigento, la sezione Antidroga della Squadra Mobile di Agrigento – con il supporto dei Cinofili di Palermo, dei Commissariati di Canicattì e Sciacca, della Divisione Polizia Amministrativa e delle Volanti – ha ottenuto importanti risultati.

Tre giovani sono stati denunciati a Canicattì e Aragona per possesso di droghe (marijuana, cocaina, hashish). Sequestrate cautelarmente armi, munizioni e un coltello non denunciati. Ritirata una patente di guida. Sequestrate in un cannabis shop 512 confezioni di infiorescenze, oltre a hashish, resina, oli, semi e derivati della canapa non autorizzati al commercio. Il titolare è stato segnalato all’Autorità giudiziaria. Elevate 7 sanzioni amministrative e denunciato il titolare di un locale per la presenza di estintori scaduti.

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