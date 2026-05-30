Operazione di controllo straordinario del territorio a Palma di Montechiaro con l’obiettivo di potenziare la vigilanza e il contrasto ai fenomeni criminali nell’intera provincia. L’attività è stata coordinata dal personale del locale Commissariato, che ha operato in sinergia con gli equipaggi della Squadra mobile di Agrigento, della tenenza della Guardia di finanza di Licata, della locale stazione dei carabinieri, del servizio sanitario dell’Asp di Agrigento e di personale della Siae.

L’intervento si è concentrato sulla prevenzione e repressione dei reati predatori e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso delle attività sono state controllate 77 persone, alcune delle quali con precedenti di polizia, e 12 veicoli. I controlli su strada, eseguiti attraverso 2 posti di controllo, hanno portato alla contestazione di 4 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada.

Inoltre, gli agenti hanno effettuato controlli in 3 bar e un ristorante nei confronti di alcuni di questi sono in corso ulteriori accertamenti. L’intensificazione dei controlli conferma ancora una volta l’impegno di tutte le Forze di Polizia in campo e degli enti locali nel garantire la sicurezza pubblica e il rispetto della legalità sul territorio

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