Colpo grosso, nella notte fra giovedì e ieri, in contrada San Benedetto nella zona industriale di Agrigento. Due ignoti ladri, con il volto coperto, sono riusciti a forzare la porta d’ingresso di un’impresa e dagli uffici hanno portato via 9.428 euro in contanti, che si trovavano all’interno del registratore di cassa, e una ventina di assegni per 41.200 euro. Ma hanno sradicato e portato via anche una cassaforte che, però, a quanto pare, non conteneva ulteriori soldi, ma solo documenti dell’impresa.

Rubato anche un Fiat Fiorino che era parcheggiato nel piazzale antistante alla ditta. Sul maxi furto hanno avviato le indagini i carabinieri del nucleo Operativo della Compagnia di Agrigento e i loro colleghi della Tenenza di Favara. A chiamare i militari dell’Arma, formalizzando poi una denuncia a carico di ignoti, è stato l’amministratore dell’impresa. I malviventi sono stati ripresi dalle telecamere dell’impianto di videosorveglianza presente a presidio dell’attività commerciale.