Agrigento, il saluto di commiato di Giovanni Minardi.“Il legame con Agrigento è molto forte, non me ne vado con piacere, qui stavo bene ma il nostro lavoro prevede anche questo”. A parlare, visibilmente commosso, è il vice questore aggiunto Giovanni Minardi, trasferito al Commissariato di Gela, a margine della conferenza stampa alla presenza del questore Emanuele Ricifari. Minardi era arrivato nella città dei Templi oltre 10 anni fa. Dopo un primo periodo da vicecapo della Squadra Mobile di Agrigento, l’esperienza da responsabile del Commissariato di Licata, ed infine il ritorno ma da capo alla Mobile.

“Nessuno era stato per nove anni alla guida della Squadra Mobile di Agrigento – ha detto il vive questore aggiunto -. Questo territorio necessita sempre di molta attenzione e presto vedrete i frutti del lavoro che, anche oggi, facciamo per questa terra. Tutte le operazioni sono state importanti ma aiutare una donna in difficoltà o un ragazzo che ha problemi non sono attività che arrivano alla stampa ma paradossalmente sono quelle che ti riempiono il cuore”. All’incontro con la stampa presenti anche gli agenti che negli anni hanno lavorato con il dirigente della polizia di Stato.