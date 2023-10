Enel X e il Centro di Bellezza Uniscono Forze per una Cura Completa di Te e della Tua Auto Elettrica.

Ad Agrigento, c’è un luogo in cui la bellezza si fonde con la sostenibilità. Il centro di bellezza “Bios” Via Unità D’Italia, 130, ha preso una svolta verde e sta offrendo ai propri clienti un trattamento speciale, non solo per il loro benessere, ma anche per la loro auto elettrica. Grazie alla partnership con Enel X, ora puoi ricaricare il tuo veicolo mentre ti prendi cura di te stesso.

Una Sosta Rigenerante con Enel X. Il centro di bellezza ha riconosciuto l’importanza della sostenibilità e del comfort per i propri clienti. Per questo motivo, ha installato una colonnina di ricarica per auto elettriche di Enel X nel suo parcheggio. Ora, mentre prenoti il tuo trattamento di bellezza, la tua auto riceverà la cura di cui ha bisogno. Puoi rilassarti e goderti il tuo tempo nel centro, sapendo che la tua auto elettrica sta ricevendo una ricarica efficiente ed ecologica.

L’Esperienza di Cura Totale. Quando prenoti il tuo appuntamento presso il centro di bellezza, puoi scegliere di usufruire della ricarica Enel X per la tua auto elettrica. L’installazione è semplice e senza problemi, e il personale del centro è felice di assisterti nel processo. Mentre ti concedi un trattamento di bellezza o una pausa di relax, la tua auto si sta ricaricando, garantendo che tu possa continuare il tuo viaggio in modo sostenibile.

Un Passo Avanti Verso la Sostenibilità. La collaborazione tra Enel X e il centro di bellezza rappresenta un passo significativo verso un futuro sostenibile. Oltre a curare la bellezza dei clienti, ora è possibile curare anche il pianeta. Grazie alla tecnologia avanzata di Enel X, la ricarica dell’auto elettrica diventa parte integrante di una routine di benessere e sostenibilità.

Il centro di bellezza Bios Via Unità D’Italia, 130 e Enel X stanno dimostrando che la sostenibilità e il benessere possono andare di pari passo. Con la possibilità di ricaricare la tua auto elettrica mentre ti prendi cura di te stesso, questa partnership è un esempio di come piccoli cambiamenti possano portare a un grande impatto positivo. Scegli Enel X e il centro di bellezza per un’esperienza di cura totale, sia per te che per il pianeta.