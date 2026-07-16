I predatori dell’oro rosso sono entrati in azione durante la notte, riuscendo a portare via ben 2.000 metri di cavi, per un danno complessivo di ben 8.000 euro. Maxi furto di rame dai pali elettrici dell’illuminazione pubblica di contrada “Senia”, in territorio del Comune di Santa Margherita di Belice.

La scoperta è avvenuta, nel corso della mattina, da parte dei tecnici della società gestore del servizio avvisati dai cittadini alla vista della strada completamente al buio. Formalizzata la denuncia, a carico di ignoti, per l’ipotesi di furto. Sul luogo si sono recati i carabinieri, che hanno provveduto a raccogliere elementi utili alle indagini.

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