Ladri in azione nel quartiere commerciale di Villaggio Mosè, ad Agrigento. Ignoti malviventi si sono intrufolati in un’abitazione di proprietà di un pensionato settantenne dopo aver forzato un infisso.

Una volta dentro hanno forzato un armadietto blindato e portato via un fucile da caccia calibro 12, una somma in denaro contante di 10.000 euro e monili d’oro per svariate migliaia di euro. Da lì a poco sono fuggiti.

A fare la scoperta è stato il pensionato una volta rientrato in casa. Al via le indagini dei carabinieri per risalire all’identità degli autori del furto.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp