Grazie all’App installata sul suo telefono cellulare, si è accorto di una lunga lista di addebiti, ma era ormai troppo tardi per boccare le operazioni. Un commerciante agrigentino è stato vittima di una maxi frode online e dal suo conto corrente sono spariti 10 mila euro. L’uomo si è reso conto dei movimenti di denaro sospetti, mai effettuati, grazie alle notifiche giunte sul suo telefonino. Il commerciante non ha potuto fare altro che rivolgersi alla banca e segnalare l’accaduto ed ha presentato una denuncia alla polizia. E gli agenti hanno avviato le indagini per provare a risalire al responsabile della maxi frode, l’ennesima che si verifica in provincia di Agrigento.