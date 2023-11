Cuore immenso Fortitudo: demolita la capolista Cantù 96 a 78

di Michele Bellavia

Il lunch match dell’8^ giornata della regular season di A2 di pallacanestro metteva di fronte la Fortitudo Agrigento e la gloriosa Pallacanestro Cantù. I biancazzurri, al momento ottavi in classifica a quota quattropunti, erano reduci dalla pesante sconfitta patita a Trapani nel derby contro i cugini granata. Di contro, icanturini guidati dall’ex coach DevisCagnardi forti del miglior attacco del girone verde (93.7 di media realizzati), cinque vittorie consecutive e primi in classifica. La vince nettamente Agrigento trascinata da un immenso Albano Chiarastella 23 punti, 9 rimbalzi, 8 assist e 39 di valutazione. Brilla anche Ambrosincon 20 punti e Cohill con 19 punti.Per i canturini ci sono i 20 punti di Berdini, 16 di Young, 13 di Bucarellie 11 di Nikolic. Nello starting five di Damiano Pilot ci sono Cohill, Morici, Ambrosin, Chiarastella e Polacovich;Devis Cagnardi risponde con Hickey,Bucarelli, Nikolic, Young e Nwohuocha. Primo quarto di marca biancazzurra con Agrigento subito in partita. Le triple di Ambrosin, le giocate di Morici e Chiarastellamettono le ali alla Fortitudo avanti di 12 a tre quarti della prima frazione (26-18). La risposta degli ospiti è in qualche fiammata di Bucarelli che tuttavia non impensierisce più di tanto i padroni di casa che chiudono i primi 10′ 34 a 21. Nella seconda frazionearriva la reazione degli ospiti.Trascinati dalle triple di Berdini e dalla possanza di Burns sotto canestro,i canturini si riaffacciano pericolosamente fino al -2 (44-42). Nel momento più difficile Agrigento reagisce da grande squadra grazie a Chiarastella e ad Ambrosinarchiviando la prima parte di gara avanti di tre possessi (51-45). Il terzo quarto è all’insegna dell’equilibrio: Agrigento sembra in totale controllo (62-48 a metà frazione). Cantù – trascinata da un ottimo Young – prova a ricucire ma è ancora all’inseguimento alla terza sirena (73-64). Negli ultimi 10′ Agrigento mette il turbo: Ambrosin e Cohill a suon di canestri trascinano la Fortitudo alla vittoria mentre Cantù non riesce più ad invertire la rotta fino al 96 a 78 con cui si chiude il match. Per ibiancazzurri adesso arrivano due trasferte consecutive. Si parte domenica 12 novembre al PalaElachem contro Vigevano (palla a due alle 18). La domenica successiva lunch match (ore 12) al PalaRadi di Cremona contro la Juvi dell’exCosimo Costi.

Moncada Energy Group Agrigento96 – Acqua S. Bernardo Cantù 78

Fortitudo Agrigento: Ambrosin 20, Cohill 19, Sperduto 7, Chiarastella 23,Polacovich 6, Morici 14, Traoré,Caiazza, Peterson 1, Meluzzi 6, Ronca. All.: Pilot.

Pallacanestro Cantù: Hickey 7, Nikolic 11, Young 16, Burns 9,Bucarelli 13, Berdini 20, Nwohuocha2, Tarallo, Clerici, Meroni. All.: Cagnardi.

Arbitri: Pasquale Pecorella, Alberto Morassutti e Pierluigi Marzo.

Note: parziali: 34-21, 17-24, 22-19, 23-14