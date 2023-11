Agrigento, 5 Novembre 2023 – Questa domenica, il Palamoncada è stato il palcoscenico di una giornata speciale per gli amanti del basket locale, con la presentazione della squadra Under 15 della Real Basket Agrigento. Accanto a loro, c’era anche la squadra della Fortitudo, impegnata in una partita contro Cantù. È un momento di gioia e realizzazione di un obiettivo a lungo perseguito, grazie all’impegno incrollabile del coach Alessio Balzan e del talentuoso ucraino Tymur Arabadzhy.

La speranza e la sfida che attendono entrambe le squadre sono di dimensioni epiche, ma c’è grande fiducia nel progetto che unisce queste giovani promesse del basket. L’obiettivo è chiaro: entrare in campo, competere e vincere, il tutto mentre ci si diverte.

La squadra Under 15 della Real Basket Agrigento è composta da giovani talenti pronti a dimostrare il loro valore. Ecco l’elenco dei nomi: G. Giambra, A. Arabadzhy, C. Civiltà, D. LoPresti, E. Gentile, E. Ragno, E. Curreri, G. Macaluso, I. Savia, M. Seck, A. Napoli, A. Patti, C. Bellavia, N. Vassiallo, N. Seck, R. Carbone, R. Falzone, S. Baldacchino, V. Corbino.

La giornata si è rivelata essere anche di buon auspicio, dato che la squadra della Fortitudo ha ottenuto una vittoria straordinaria contro Cantù, aggiungendo ulteriore entusiasmo e gioia a questa occasione speciale.

Le ragazze della Real Basket Agrigento hanno dimostrato di essere veri e propri portafortuna, e ora tutti si preparano per una stagione emozionante e competitiva. “Amuni……le ragazze” sono pronte a sostenere le loro squadre locali in questa incredibile avventura sportiva!