Maxi controllo della GdF: recuperata droga e raffica di multe

Quattro pattuglie e l’unità cinofila della Guardia di finanza della Compagnia di Agrigento hanno effettuato, dalle 20 circa e fino all’una della notte, un maxi controllo del territorio a Favara. Nel corso dei controlli è stata rinvenuta e sequestrata della sostanza stupefacente del tipo hashish, trovata per terra. Scontato che chi l’aveva in tasca se ne sia immediatamente liberato alla vista delle Fiamme gialle.

Soltanto un giovane è stato trovato in possesso di una modica quantità di “fumo” ed è stato, per questo, segnalato alla Prefettura di Agrigento come assuntore di droghe.

Diversi i posti di controllo che hanno anche consentito di elevare diverse multe per varie violazioni al Codice della Stradale e di ritirate due patenti di guida. Sono stati fatti dei controlli mirati anche ai bar e ai luoghi di ritrovo. I finanzieri si sono concentrati, in particolar modo, sulle autorizzazioni delle slot-machine, e in questo caso non sono state riscontrate irregolarità.