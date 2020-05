Maxi controlli della polizia sulla movida di Piazzale Giglia

Otto volanti della Polizia, 2 pattuglie dei Carabinieri, 2 dei vigili urbani, una della Polizia Provinciale e diversi agenti in azione questa sera davanti ai bar di Piazzale Giglia, una zona di movida del weekend agrigentino che, prima del lockdown, attraeva molti cittadini e che adesso torna a richiamare gente. Poliziotti a lavoro quindi per verificare che sia rispettato il distanziamento sociale, che non si creino i temuti assembramenti. Al momento, come constatato dagli agenti, c’è molta disciplina, la gente indossa strumenti di protezione e rispetta i protocolli di sicurezza. Anche nel centro di Agrigento, via Atenea e viale della Vittoria nel pomeriggio si è vista gente in giro ma nel pieno rispetto delle misure. Tutti indossavano le mascherine e facevano attenzione alle misure disposte nel decreto regionale.