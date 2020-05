Agrigento, shopping post-Covid tra sicurezza e promozioni: ecco il Centro Mega

Guanti obbligatori per toccare i capi d’abbigliamento; igienizzazione di scarpe e prodotti dopo ogni prova. E, naturalmente, se necessario ingressi contingentati per evitare il rischio di affollamento. Possono riaprire anche negozi al dettaglio e centri d’abbigliamento, ed il rapporto con il cliente non cambia, anzi ne trae benefici. Il numero di persone ammesse all’interno sarà valutato in base alla superficie del negozio, garantendo sempre il distanziamento di un metro tra un cliente e l’altro e, anche qui, varranno le regole di sanificazione, utilizzo di mascherine e guanti. Abbiamo fatto visita al Centro Mega di Viale Cannatello al Villaggio Mosè. Lo Store Manager Gioele Grizzanti ci ha illustrato le disposizioni adottate: poche ma efficaci regole e tanta attenzione all’igiene e alla vendita. Ecco il video.