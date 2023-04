Maxi colpo in azienda di accessori e ricambi per auto e moto

Ignoti malviventi sono penetrati all’interno di un’azienda per accessori e pezzi di ricambio per auto e mezzi a due ruote, in territorio di Naro, e si sono portati via 50 caschi di guida per motocicli, 60 proiettori per auto, 50 retrovisori per auto e sei serbatoi per moto.

L’ammontare del colpo è ancora in via di quantificazione, ma da una prima stima sarebbe ingente, e purtroppo non coperto da assicurazione. A presentarsi alla Stazione dei carabinieri di Canicattì, dove ha formalizzato la denuncia a carico di ignoti, è stato il proprietario dell’ingrosso, un commerciante cinquantacinquenne.

Il furto, è stato messo a segno tra Pasqua e Pasquetta. I militari dell’Arma hanno subito avviato le indagini per provare a raccogliere elementi ed indizi ed arrivare all’identificazione della banda di ladri.