Danneggiate le carrozzerie di tre auto: avviate le indagini

Tre raid vandalici compiuti da mani diverse, oppure azioni mirate per motivi sconosciuti, o ancora l’opera di un “maniaco”. Sono le ipotesi investigative seguite per spiegare i danneggiamenti di due auto a San Leone e una in pieno centro ad Agrigento.

Nel rione balneare ad essere devastate, con un oggetto acuminato, sono state un’Audi, di proprietà di un impiegato di 43 anni, e un Nissan Qashqai, appartenente anche in questo caso ad un impiegato di 57 anni. In centro, invece, è stata rigata la Jeep di una casalinga di 47 anni.

I proprietari, dopo la scoperta, hanno presentato denuncia alla polizia. Gli agenti quale primo passaggio investigativo, hanno verificato l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza nelle zone dove le vetture erano state lasciate parcheggiate. Non filtrano indiscrezioni al riguardo.