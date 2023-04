Concerti estate 2023, si comincia il 6 giugno per una stagione di grande musica

L’estate si avvicina e in molti stanno già lavorando ad un Cartellone di eventi e manifestazioni musicali e culturali. Si cercherà di bissare quello dello scorso anno, che ha fatto registrare un grande successo per la presenza di nomi importanti della musica e la straordinaria partecipazione di pubblico. Quest’anno non si dovrebbe essere da meno e già spuntano le prime date dei concerti e i primi grandi nomi della canzone. “In queste settimane – conferma il presidente della Fondazione Teatro Valle dei templi, Enzo Bellavia – dovrebbero iniziare i lavori per l’allestimento dell’area sotto i templi, in Piano San Gregorio che, come di consueto ospiterà i grandi concerti. Nulla di nuovo invece per quanto riguarda il teatro, con ridotto numero di posti a sedere, che abbiamo progettato presso l’area delle Case Pantalena. Una serie di problemi di natura burocratica, non dipendente dalla nostra volontà, relativi alla sostituzione di alcuni componenti del Consiglio del Parco Archeologico, ne stanno rallentando l’iter”.

Mancherà, probabilmente, per la prossima Stagione, l’anfiteatro nella Valle davanti a Casa Sanfilippo, sede dell’Ente Parco, atteso da tempo da parte di alcune istituzioni e associazioni in grado di presentare un’offerta di spettacoli ma ad un pubblico più ridotto rispetto al teatro Valle dei Templi di Piano San Gregorio. Tra questi anche la Fondazione del Teatro Pirandello interessata a proporre spettacoli teatrali estivi all’aperto e che lo scorso anno aveva utilizzato per le messinscena, il piazzale della contrada Caos davanti alla casa natale di Luigi Pirandello. Anche per quest’anno sembra che la Fondazione del teatro, in mancanza di uno spazio più piccolo, voglia tornare ad utilizzare il piazzale per spettacoli teatrali e manifestazioni collaterali.

Dunque per il momento si sta lavorando solo per la struttura di Piano San Gregorio”. Qui il Calendario degli appuntamenti musicali si sta riempiendo di giorno in giorno.

Si comincia il 6 giugno con il concerto dei Modà; poi l’8 agosto nella Valle ci sarà Gianni Morandi, il 20 Gigi D’Alessio, il 24 agosto sarà il turno di Massimo Ranieri e il 27 Francesco Renga e Nek. Chiudono il 30 agosto Antonello Venditti e Francesco De Gregori con un concerto da tutto esaurito. Sempre in agosto, dal 3 al 6, ci saranno gli eventi del Festivalle. La programmazione di quest’ultimo prevede artisti del calibro di Tomorrow comes the harvest Jeff Mills, Prabhu Edouard, Jean-Phi Dary, Mulatu Astatke, Seun kuti &Egypt80, Lady Blackbird, Fred Weasley &the new JB’S, Shai Maestro, C’mon Tigre, Pino d’Angiò, Tunng Brekky Boy, Bruno Belissimo, Whodamanny, Al passo coi templi sunrise show, Ernesto Marciante , Fool Arcana , Kau, Angie backtomono ,B2B, Dj Pinello. Non è da meno neppure l’Ellenic Festival che l’8 e il 9 agosto ha annunciato e pubblicizzato la presenza dei Planet Funk, il Collettivo molto conosciuto nato nel ’99 dalla fusione tra la formazione dei Souled Out e i Kamasutra, che presenterà, unica data siciliana del tour, il nuovo Album di inediti. Sempre in agosto, la sera del 14, vigilia di Ferragosto, è stata annunciata da parte del Comune di Agrigento, la presenza di Elettra Lamborghini che dovrebbe esibirsi in piazza a San Leone in uno spettacolo-concerto gratuito per il pubblico. Conferma, l’assessore comunale allo spettacolo Costantino Ciulla che “abbiamo già bloccato ufficialmente la data dell’artista e stiamo studiando le modalità per organizzare il concerto e per perfezionare alcuni aspetti di natura economica”. In sostanza il dubbio da sciogliere sarebbe quello di organizzare un vero e proprio concerto con la Lamborghini e i suoi musicisti oppure, come già avvenne la scorsa estate per Orietta Berti, accontentare il pubblico con un dj set dal costo nettamente inferiore.

In itinere, per riempire il programma estivo 2023 vi sono diversi altri importanti artisti, che potrebbero figurare in Cartellone come ad esempio Enrico Brignano, il popolare comico, showman, attore e regista per il quale si starebbe studiando una data possibile. Ma Brignano non sarebbe l’unico. “Stiamo verificando altri nomi di successo, amati e seguiti in modo particolare dai giovanissimi – dice Enzo Bellavia – per i quali potremmo fare un piccolo programma a parte nel contesto del Cartellone”. I nomi degli Artisti finora annunciati sono già tutti confermati e i biglietti si trovano in prevendita online sulla piattaforma TiketOne. “Speriamo – dice Emanuele Farruggia titolare di Box Office e responsabile di biglietteria – di replicare il successo nello sbigliettamento della passata edizione!”.

LORENZO ROSSO