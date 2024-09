Ignoti ladri hanno messo a segno un maxi colpo nell’abitazione di un dentista a Canicattì. Sono entrati in azione, approfittando dell’assenza del proprietario, portando via una pistola calibro 7.65, un fucile calibro 12, un orologio Rolex e preziosi. Il bottino, ancora in corso di quantificazione, sarebbe ingente.

A presentare la denuncia ai carabinieri è stato lo stesso proprietario una volta fatta la scoperta. I malviventi probabilmente erano a conoscenza che l’uomo non fosse in casa e, soprattutto, che detenesse armi e preziosi. Al via le indagini per risalire ai responsabili.