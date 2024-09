Gli agenti della polizia municipale, grazie alle telecamere mobili, hanno individuato i responsabili di almeno una decina di episodi di abbandono indiscriminato di rifiuti in territorio di Sciacca, in zone periferiche. I vigili urbani hanno controllato i filmati, risalendo ai responsabili o attraverso la targa delle vetture in sosta, o per mezzo di controlli successivi anche sul contenuto della stessa spazzatura abbandonata. Per due dei casi scoperti si è configurato il reato ambientale, visto che sono stati abbandonati rifiuti speciali e pericolosi, e nei confronti di queste persone è scattata la denuncia alla procura della Repubblica. Per altre situazioni, invece, si è proceduto con le sanzioni amministrative.