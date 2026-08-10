Momenti di panico tra gli abitanti di Giardina Gallotti, per un maxi incendio scoppiato in alcuni terreni colmi di sterpaglie che in poco tempo si è esteso. Le fiamme, alte fino a cinque metri, hanno lambito numerose abitazioni. Diverse famiglie si sono precipitate in strada, altre barricate in casa, a causa del fumo che ha invaso le residenze.

In attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco, sono stati i residenti spaventati per l’avanzata delle fiamme a intervenire per primi. Con secchi d’acqua, tubi da giardino e altri mezzi di fortuna, sono riusciti a contenere l’incendio e a evitare che raggiungesse le palazzine.

Poi sono arrivati i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, con due autobotti, e il personale della Protezione civile giunto con un mezzo. Gli uomini antincendio, entrati da punti differenti, hanno fermato l’avanzata del fuoco. Carbonizzati numerosi alberi e varia vegetazione.

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