Maurizio Pace, presidente dell’Ordine dei farmacisti di Agrigento, alla guida dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (Enpaf) per i prossimi quattro anni. “Si tratta – spiega il presidente Pace – di un percorso al quale ho dedicato il mio impegno in tutti questi anni, considerato che sono stato delegato dal Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei farmacisti a rappresentare proprio la Federazione all’interno dell’Enpaf, mantenendo una posizione di cambio di passo come, d’altronde, richiesto dalla categoria. Oggi l’Enpaf è fortemente patrimonializzato e, purtroppo, scontenta le aspettative degli iscritti. La mia elezione e la realizzazione di questo percorso sono condivisi dai colleghi con i quali abbiamo un obiettivo comune: gratificare i pensionati, avvicinare i giovani al loro percorso di costruzione previdenziale e, soprattutto, rendere l’Enpaf la casa comune di tutti i farmacisti”.

“Non mi riferisco soltanto ai titolari ma anche ai collaboratori con le loro aspettative, agli ospedalieri, ai liberi professionisti, ai colleghi che lavorano negli esercizi di vicinato. Dobbiamo guardare a un Ente che comprenda la totalità di tutti gli iscritti – conclude Pace -, creando delle proiezioni di un nuovo percorso che veda come protagonisti gli iscritti all’Ordine nazionale”. Non è mancata, di certo, la soddisfazione del vicepresidente dell’Ordine dei farmacisti di Agrigento, Marcella Nuara, che a nome di tutto l’Ordine ha espresso “orgoglio e soddisfazione per questo importante traguardo, certa che il presidente Pace saprà guidare l’Ente con la competenza, la visione e la dedizione che da sempre lo contraddistinguono. La prestigiosa nomina è un importante riconoscimento al valore professionale e all’impegno istituzionale del presidente Pace, da anni punto di riferimento per la categoria a livello provinciale e nazionale”.

