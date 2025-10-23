I giudici del tribunale del Riesame di Palermo, hanno rimesso in libertà Rosaria Carella, 29 anni, di Licata, arrestata lo scorso mese nel corso di un blitz dei poliziotti della squadra mobile della Questura di Agrigento con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La donna e il marito erano stati arrestati in seguito ad una perquisizione domiciliare.

Gli agenti trovarono nell’abitazione quasi 2,6 chilogrammi di cocaina, circa 800 grammi di hashish, 100 grammi di marijuana e oggetti utili al confezionamento della droga. La ventinovenne era finita ai domiciliari. Il tribunale della Libertà ha disposto l’immediata scarcerazione.

