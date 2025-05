Il Segretario Generale della CGIL, Maurizio Landini, sarà ad Agrigento mercoledì 21 maggio, protagonista di un importante incontro pubblico al Teatro Pirandello. L’appuntamento, dal titolo “Il valore del lavoro nella cultura della legalità”, è aperto a giovani, lavoratori e cittadini.

Un’occasione per confrontarsi sui temi centrali del lavoro dignitoso, della tutela dei diritti e della legalità, valori fondamentali per il futuro del Paese e del territorio. “Senza legalità non c’è futuro, e senza lavoro dignitoso non c’è libertà” – è il messaggio che accompagnerà l’iniziativa.

L’evento è aperto a tutti e rappresenta un momento di riflessione condivisa con uno dei protagonisti del dibattito nazionale sul lavoro.

Per informazioni: [email protected].

