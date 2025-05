Sarà un’estate all’insegna dei grandi eventi internazionali quella targata Mia Garden San Leone, che svela i primi nomi del cartellone 2025 e punta dritto al cuore del pubblico con tre artisti simbolo di generazioni diverse.

Il 31 luglio a far cantare e ballare sarà Luis Fonsi, icona mondiale del pop latino, pronto a scaldare il pubblico agrigentino con i suoi successi planetari, da Despacito a Échame la culpa, passando per No me doy por vencido. L’evento, riservato a un pubblico maggiorenne, si preannuncia tra i più attesi dell’estate e i biglietti sono già disponibili su TicketSms.

Una settimana dopo, sabato 12 luglio, sarà il turno degli Eiffel 65, gruppo cult della dance anni ’90, protagonisti di un live set che farà vibrare l’arena sotto le stelle. Con Blue (Da Ba Dee) e Move Your Body, la nostalgia è assicurata ma anche l’energia, grazie a uno spettacolo pensato per far saltare in piedi fan vecchi e nuovi.

E infine, lui: il capitano della dance, il leggendario Gigi D’Agostino, che farà tappa al Mia Garden venerdì 8 agosto. Dopo il ritorno tanto atteso sui palchi italiani, l’artista porterà ad Agrigento le sue hit intramontabili come L’Amour Toujours, La Passion e Bla Bla Bla. Un viaggio musicale che promette di emozionare e far ballare intere generazioni.

A fare da cornice a questi appuntamenti sarà il Mia Garden, una delle discoteche open-air più rinomate della Sicilia, situata a San Leone, quartiere balneare di Agrigento. Con la sua atmosfera immersa nel verde, impianti audio di ultima generazione e una programmazione sempre attenta ai trend musicali internazionali, il locale si è ritagliato un ruolo da protagonista nella nightlife dell’Isola. L’anno scorso ha registrato il tutto esaurito con il live esplosivo di Bob Sinclar, facendo ballare migliaia di persone fino a notte fonda.

L’arena estiva di Mia Garden, già consacrata negli anni come punto di riferimento per gli amanti della musica live e del clubbing, conferma anche quest’anno il suo status di tempio della musica sotto le stelle.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp