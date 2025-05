Gli indagati avrebbero alterato il regolare corso delle gare d’appalto di imponenti opere pubbliche, fra tutte i lavori della rete idrica di Agrigento. Questo emerge dalle indagini della Squadra Mobile, che ha eseguito decine di perquisizioni nei confronti di 13 indagati e società coinvolte in un complesso sistema di spartizione di lavori pubblici, in esito ad una complessa e non ancora conclusa attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Agrigento. Cinque le persone arrestate. In carcere sono finiti due favaresi: Diego Caramazza di 44 anni e Luigi Sutera Sardo di 58 anni, ex consigliere provinciale eletto nel giugno del 2008 e dal 1993 al 2007 anche consigliere comunale di Favara dove è stato anche assessore. Arresti domiciliari, invece, per Sebastiano Alesci, 67 anni, ex dirigente dell’Utc di Ravanusa, abitante a Licata; Carmela Moscato, 65 anni, e Federica Caramazza, 36 anni, rispettivamente mamma e figlia, entrambi di Favara.

Le irregolarità sono emerse anche dalle segnalazioni dell’Anac. Il mancato avvio di opere pubbliche fondamentali, come la rete idrica di Agrigento (opere finanziate per 37 di milioni di euro) o il centro di raccolta dei rifiuti di Ravanusa hanno reso indispensabile un’attività investigativa mirata che è stata portata avanti dalla squadra mobile di Agrigento attraverso attività tecniche e di acquisizione di atti da fonti aperte. In esito all’attività di perquisizione disposta dalla Procura, oltre a quanto ricercato sotto il profilo documentale e informatico, che sarà oggetto di approfondimento nei mesi a venire, è stata rinvenuta in possesso di alcuni imprenditori di Favara, presso il domicilio e la sede dell’impresa una rilevante somma di denaro ammontante ad oltre 200.000 euro, che secondo quanto ascoltato in esito delle attività di intercettazione, era utilizzata per compensare in particolare alcuni pubblici ufficiali per i loro servigi consistiti in atti contrari ai doveri d’ufficio.

Sono stati infatti acquisiti nell’indagine elementi, quali la comunicazione di offerte tecniche, bandi di gara, disciplinari e contratti, che hanno permesso di alterare il regolare corso delle gare d’appalto di importanti opere pubbliche. Altre somme sono state rinvenute in possesso dell’attuale dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Licata, al servizio di detta impresa anche con funzioni organizzative dell’attività presso la Pubblica amministrazione, volta a favorire in cambio di denaro o altre utilità procedure, finanziamenti e nomine. Costante è il ricorso spartitorio ai subappalti non autorizzati.

Il rinvenimento di tali somme in possesso degli indagati, che per le modalità di conservazione e la acquisita destinazione finale, è stato considerato, allo stato e ferma la presunzione di innocenza, come traccia evidente del commesso reato di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio e di turbativa d’asta, ed altri elementi depongono per la permanente messa a disposizione delle funzioni pubbliche e la connessa flagranza del reato, da parte del citato dirigente dell’Ufficio Tecnico, che nel tempo ha svolto e svolge le funzioni di responsabile unico dei procedimenti o di commissario di gara in numerose procedure ad evidenza pubblica su tutto il territorio regionale.

Nell’inchiesta della Procura di Agrigento sono coinvolti dirigenti pubblici, imprenditori, faccendieri e uomini della politica. Tra gli appalti finiti nel mirino della polizia vi è quello relativo alla manutenzione straordinaria e alla ristrutturazione della viabilità della strada provinciale 19 “Salaparuta-Santa Margherita Belice”. Un’opera interamente finanziata dal Ministero dei Trasporti con 2.3 milioni di euro che sarebbe stata “pilotata” in favore dell’imprenditore Diego Caramazza e dell’ex assessore Luigi Sutera Sardo, entrambi favaresi, dietro il pagamento di una maxi tangente a dirigenti pubblici.

Sarebbe stata pagata una tangente di 135 mila euro in contanti che i due favaresi avrebbero consegnato nelle mani del dirigente del settore affari pubblico del Libero Consorzio di Trapani, tramite l’intermediazione dell’attuale capo dell’ufficio tecnico del comune di Licata, l’architetto Sebastiano Alesci. Quest’ultimo è finito ai domiciliari. A tutti viene contestato il reato di corruzione in concorso e turbativa d’asta. Alesci avrebbe ricevuto il denaro da Caramazza per portarlo al dirigente del Libero Consorzio. Ed è proprio per questo flusso anomalo di denaro contante, utilizzato per pagare le tangenti, che viene contestato il reato di ricettazione a Carmela Moscato, madre di Diego e Federica Caramazza. Per la procura, infatti, la prima avrebbe custodito in casa il denaro di provenienza illecita. E proprio questo ha indotto la polizia di Stato ad interrompere l’attività criminosa dando esecuzione a cinque arresti, il tutto naturalmente in attesa del vaglio del giudice sul materiale indiziario raccolto fino ad ora.

