Mattia Balli Miglior allievo d’Italia – È medaglia d’oro a Rimini

Mattia Balli studente dell’istituto alberghiero Ambrosini di Favara conquista la Medaglia d’oro in occasione dei “Campionati della Cucina italiana”, a “Rimini Fiera” organizzato dalla FIC (Federazione Italiana Cuochi), nella sezione del “Trofeo Miglior Allievo d’Italia 2020 – Istituti Alberghieri”.

Il giovane talento ha conquistato la giuria con i suoi piatti dedicati al “Mondo d’uovo” tema della competizione di quest’anno. Ha nominato il suo percorso gastronomico composto da 3 antipasti “Ovu cunzatu 3.0” raviolo di tuorlo d’uovo ripieno di gambero rosso e caprino con salsa all’aglio e ricci di mare, uovo di quaglia pochè su asparagi e maionese di bottarga con un crostino di pane, uova di salmone e lime, creme brûlée al foie gras con uova di lumaca madonita.

Mattia Balli è riuscito a portare in alto la bandiera della provincia di Agrigento e della Sicilia che ha rappresentato, 18 anni compiuti proprio il giorno della gara 15 Febbraio 2020 giorno in cui è stato decretato Miglior allievo d’Italia, un inaspettato e meraviglioso regalo di compleanno, una magica coincidenza forse un segno del destino.

Mattia Balli: << È stata l’emozione più bella della mia vita ho realizzato un sogno, sono felicissimo. Dopo tanto lavoro sono riuscito a conquistare l’oro assoluto ovviamente grazie allo staff dell’Istituto Alberghiero Ambrosini di Favara, che mi ha aiutato in questa impresa. Ringrazio la mia famiglia e tutte le persone che mi sono state accanto in questo fantastico cammino. Adesso piedi per terra per continuare a crescere in questo straordinario mondo della cucina>>.

La passione ti porta nel luogo in cui il sogno diventa realtà, complimenti Mattia.

Gerlando Carratello Food Blogger

TAVULA MISA E PANI MINUZZATU