Agente penitenziaria contagiato di tubercolosi da detenuto ma l’amministrazione smentisce

Un agente della polizia Penitenziaria, in servizio al carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento, è stato infettato, da un detenuto, malato di tubercolosi. Adesso tutti gli altri agenti saranno sottoposti ad accertamenti medici per verificare la presenza di eventuali altri casi di contagio.

Secondo fonti interne il personale in servizio sarebbe stato messo al corrente della situazione tre giorni fa. Il detenuto, ospite della struttura dalla fine del 2019, sarebbe entrato in contatto con decine di persone.