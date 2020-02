Agrigento: amministrazione Carcere Petrusa smentisce contagio agente – VIDEO

E’ stato attivato il protocollo sanitario relativo ai casi di tubercolosi. Lo garantiscono fonti vicine all’amministrazione del carcere “Di Lorenzo” di Agrigento dove si trovava recluso un detenuto affetto dalla malattia, ora trasferito. Le stesse fonti, scrive l’Ansa, spiegano che il detenuto non si muoveva liberamente all’interno della struttura, ma dalla cella raggiungeva, attraverso corridoi, la zona dell’ora d’aria e la sala colloqui”. Al carcere, in questi giorni, si sta effettuando lo screening su tutti i poliziotti della Penitenziaria che possono essere venuti in contatto con il detenuto ammalato e, per ognuno di loro, verra’ attivata la relativa profilassi. Anche l’Asp di Agrigento sta monitorando la situazione del carcere. Intanto la penitenziaria è scesa in piazza per protestare per le pessime condizioni dell’istituto che a detta degli agenti è in condizioni fatiscenti. GUARDA IL VIDEO