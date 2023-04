Matteo Platania vince in Olanda il torneo internazionale Padel Under 18.

Straordinario successo internazionale per l’agrigentino Matteo Platania, tesserato Seven Padel Siracusa, che in coppia con Noa Bonnefoi tesserato Milano Padel hanno vinto il “FIP PROMISES” under 18 svolto ad Eindhoven NL dal 31marzo al 2 aprile. La coppia , seguita dai coach federali Algarra Lopez Mauricio, Fanti Emanuele, dal responsabile tecnico siciliani Alberto Piraino e dall’onnipresente Adriano Sammatrice responsabile del Padel in Sicilia,inizia la stagione nel migliore dei modi in ottica di altri tornei juniores nazionali ed internazionali e dei Mondiali della Nazionale Italiana Juniores che si svolgeranno nel prossimo autunno.

“Felicissimo di questa ulteriore esperienza- dice Matteo- e di aver trovato un compagno veramente forte. Grazie di cuore a Lele,Mauri, Adriano e Alberto”