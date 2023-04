Il Venerdì Santo, ad Agrigento, è ormai un appuntamento a cui pochi vogliono mancare. Mauro Posante nel 2016 ha realizzato un video per raccontare il momento, con suggestive immagini, a tutti quelli che non possono essere presenti alla manifestazione, o a chi ci lavora e partecipa come organizzatore, portatore di vara. Gli usi, i costumi e le tradizioni locali, i canti, tanta passione: nel video ci si immerge dentro l’evento riuscendone a cogliere le mille sfaccettature.

IL VIDEO