Matteo Platania e Giorgia Di Paola agli Europei Juniores di Padel. Dopo l’esperienza in Messico per i mondiali, i due atleti agrigentini saranno protagonisti anche agli Europei a Valencia dal 9 al 16 ottobre prossimi. Grande soddisfazione per tutto l’ambiente sportivo locale e regionale che conferma come Matteo , 16 anni, e Giorgia, 12 anni, rientrano ormai prepotentemente e con meriti nelle attenzioni del settore nazionale giovanile della Federazione Italiana Tennis e Padel.