“La mia prima volta… al voto”: lezione speciale al liceo Leonardo

Il liceo Leonardo crede nei pilastri dell’educazione civica. Un cittadino che viene chiamato per la prima volta ad esprimere il proprio voto deve farlo in maniera consapevole e partecipata. Ecco perché l’istituto di Agrigento, diretto da Patrizia Pilato, ha voluto un momento sull’importanza del voto quale strumento per sentirsi cittadini attivi, responsabili e partecipi del presente e del futuro da costruire. Un’occasione anche per orientare gli studenti nell’attuale sistema elettorale. Con la collaborazione dell’Ande, con in testa il presidente, Carola De Paoli, a parlare ai giovani prossimi elettori l’esperto giurista Giovanni Tesè per illustrare il sistema elettorale vigente nel nostro ordinamento giuridico. “All’elettore verranno consegnate 3 schede, gialla per il Senato, rosa per la Camera dei deputati e verde, solo in Sicilia, per eleggere il presidente della Regione e rinnovare l’Assemblea Regionale- ha spiegato Tesè-. L’elettore dispone di due voti: uno per la scelta della lista del candidato alla carica di presidente della Regione; l’altro per scegliere, in ambito provinciale, uno dei candidati alla carica di deputato regionale compreso nella lista. Tutti riceveranno tre schede, perché in questa tornata elettorale anche i 18enni saranno elettori per il senato”.

