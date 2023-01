Matteo Messina Denaro, Criminisi disegna e spiega: I cittadini senza l’aiuto dello stato saranno sempre omertosi.

In “capo” alla folla c’è Matteo Messina Denaro. Dietro il resto. E’ quanto disegna nella sua ultima vignetta l’agrigentino Sergio Criminisi. Una lavoro carico di contenuti: il coraggio non è da tutti e la paura non è condannabile. “Non vedi? Non senti? Non parli? Sei complice e sei uguale a lui, anzi… peggiore- spiega Criminisi-. La vignetta include cittadini, forze dell’ordine, preti, dottori. Sulla paura dei cittadini, la mafia ha costruito il proprio potere. I cittadini, senza la certezza dell’aiuto dello stato , saranno sempre omertosi.”