Open day al Montalcini: un “tour” all’insegna della conoscenza

E’ tempo di Open Day anche all’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Agrigento che apre le porte dei 9 istituti presenti tra Villaggio Mosè, San Leone e Villaggio Peruzzo. Un “tour” all’insegna della conoscenza dell’offerta formativa dell’Istituto e dei progetti già avviati. Lo scorso 11 gennaio Open day al plesso Manhattan, il giorno dopo è stata la volta del plesso Giovanni Paolo II, il 13 del plesso Federico II, il 16 gennaio del plesso Montessori, mentre ieri, 18 gennaio l’Open day si è svolto al plesso Margherita Hack, alla De Cosmi, al plesso Santa Chiara e al plesso Malaguzzi. Nel corso degli Open day sono mostrate ai genitori ed ai ragazzini tutte le attività che da anni l’Istituto comprensivo porta avanti e che arricchisce sempre più anno dopo anno. “Incontri le famiglie e il territorio per dare contezza della nostra offerta formativa molto articolata- dice il dirigente scolastico del Montalcini, Luigi Costanza–. Abbiamo fatto un monitoraggio tra i nostri ex alunni che adesso frequentano gli istituti superiori della provincia e sono risultati estremamente positivi, questo dimostra l’efficacia di un’ azione formativa sempre protesa al miglioramento delle nuove generazioni. La nostra scuola ha un corpo docente estremamente valido che inculca nei giovani quella mentalità per un futuro migliore, soprattutto, per avere conoscenze e competenze sempre all’avanguardia.”