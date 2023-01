Menfi, frana sulla collina di Porto Palo. Schifani: «Subito fondi per messa in sicurezza»

Scende direttamente in campo il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani per risolvere il caso della tabaccheria di Porto Palo, a Menfi, chiusa dalle autorità locali dopo una frana del costone sovrastante. Appreso della protesta attuata dal titolare Giuseppe Scirica, che ha cominciato lo sciopero della fame, il governatore, a capo della Struttura commissariale anti dissesto idrogeologico, ha immediatamente disposto l’intervento degli uffici di piazza Ignazio Florio a Palermo. Il soggetto attuatore Maurizio Croce ha incontrato il sindaco della cittadina dell’Agrigentino, Marilena Mauceri, assicurando un finanziamento di 500 mila euro per la messa in sicurezza dell’area in cui ricadono anche un minimarket e una ventina di villette, anch’esse dichiarate inagibili.

« Abbiamo prontamente assicurato la necessaria copertura finanziaria – sottolinea il governatore – per realizzare prima possibile un intervento che potrà restituire l’attività commerciale agli esercenti del luogo e le abitazioni ai residenti. Operiamo ogni giorno per contrastare la fragilità del nostro territorio e garantire sicurezza ai cittadini e, come in questo caso, diventa indispensabile la sinergia con le amministrazioni locali » . Sarà il Comune a redigere il progetto esecutivo e a trasmetterlo all’Ufficio anti dissesto idrogeologico che provvederà ad affidare i lavori.